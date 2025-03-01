Orban ve Salvini'den Trump'a Destek - Son Dakika
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Orban ve Salvini'den Trump'a Destek

Macaristan ve İtalya liderleri, Trump'ın barış için cesur duruşunu desteklediklerini belirtti.

01.03.2025 01:16
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile tartışan ABD Başkanı Donald Trump'ı destekledi.

Macaristan Başbakanı Orban, X hesabından yaptığı açıklamada, güçlü adamların barış, zayıfların ise savaşa yol açtığını savundu.

Orban, "Bugün Başkan Donald Trump barış için cesurca bir duruş sergiledi. Birçok kişi için hazmetmesi zor olsa bile. Teşekkürler, Sayın Başkan!." ifadesini kullandı.

Salvini'den Trump'a destek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de tartışmada Trump'ı destekledi.

Ülkesinde aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisinin lideri olan Başbakan Yardımcısı Salvini, Trump ve Zelenskiy'nin tartıştığı anın görüntülerini X hesabından paylaşarak, "Amaç barış. Bu savaşa artık yeter. Haydi Donald Trump." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinde tartışmıştı.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orban ve Salvini'den Trump'a Destek - Son Dakika

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