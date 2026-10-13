Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, fındık kabuğundan aktif karbon ürettiklerini anlattı

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında "Ordu Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının fuaye alanında düzenlenen çalıştayda, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması ve çevresel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalıştayda yaptığı konuşmada, kentte atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalardan örnekler verdi.

Fındık kabuğunu atık olarak değerlendirmediklerini belirten Güler, bu materyalden aktif karbon ürettiklerini ve üretim için fabrika kurduklarını söyledi.

Güler, aktif karbonun endüstriyel açıdan önemli bir ürün olduğuna işaret ederek, "Hem suların hem havanın temizlenmesinde hem de tıbbi olarak da kullanılıyor." dedi.

Fındık zurufundan da pelet ürettiklerini aktaran Güler, söz konusu ürünün 4 bin 650 kalorilik enerji değerine sahip olduğunu ifade etti.

Güler, peletin özellikle fındığın kurutulmasında kullanılabileceğini dile getirerek, bu sayede yağış nedeniyle yaşanan kurutma sorunlarının azaltılabileceğini kaydetti.

"Ordu'nun tarımsal üretiminde fındık önemli bir yere sahip"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da sıfır atığın yalnızca atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesinden ibaret olmadığını belirtti.

Sıfır atığın kaynakların verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini, atıkların kaynağında azaltılmasını ve yeniden kullanımın yaygınlaştırılmasını kapsadığını ifade eden Ay, bu yaklaşımın sürdürülebilir tarımsal üretim ve gelecek nesillerin haklarının korunması açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Ay, Ordu'nun tarımsal üretiminde fındığın önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındık üretiminde hasat ve harman döneminde ortaya çıkan kabuk, zuruf ve diğer organik materyallerin uygun yöntemlerle değerlendirilmesi önemli ekonomik ve çevresel fırsat oluşturmaktadır. Bu materyallerin yakılması ve kontrolsüz şekilde çevreye bırakılması yerine kompost, organik gübre ve farklı katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hem çevre kirliliğini azaltılmasına hem de üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayabilir."

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı ise "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları"nın 18'incisi için Ordu'da bulunduklarını belirtti.

Ordu'nun denizi, ormanları, tarımsal üretimi ve özellikle fındığıyla güçlü doğal kaynaklara ve üretim kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Erdağı, bu zenginliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Erdağı, Sıfır Atık Vakfı olarak 81 ilde çalıştaylar düzenlemeyi planladıklarını aktararak, "Çalıştaylarla her şehrimizi kendi ihtiyaçları ve kendi imkanları doğrultusunda dinlemek istiyoruz. Çünkü bizce sıfır atık, sadece atıkların nasıl toplanacağıyla ilgili bir konu değil. Evimizde, iş yerimizde, kurumlarımızda kullandığımız kaynakları ne kadar verimli değerlendirdiğimizle ilgili bir yaşam kültürüdür." diye konuştu.

Çalıştaya, Vali Muammer Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram ile diğer ilgililer katıldı.