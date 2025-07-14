Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" temalı konferans düzenlendi.
Ordu Valiliği ve Ordu Üniversitesince (ODÜ) valilik konferans salonunda düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Erdem, "Zaferin Adı Türkiye" konulu konferansı sundu.
Konferansa, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Burak Keser, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Askerlik Şubesi Başkan Vekili Teğmen Feyzullah Çeltik ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da 15 Temmuz Anma Konferansı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?