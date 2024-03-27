Ordu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu\'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bahçesindeki ağaca çıkan bir kişi dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

27.03.2024 16:33
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Ilıcak Mahallesi'nde bahçesindeki ağaca çıkan Alaahittin Güneysu (50) dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güneysu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Güneysu'nun cenazesi, incelemenin ardından ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Ordu, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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