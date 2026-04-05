Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da Apartman Yangını: 80 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı

05.04.2026 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde yalnız yaşayan Adil Aktepe (80), ağır yaralandı.

Yangın, saat 23.50 sıralarında Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi 595'inci Sokak'a meydana geldi. 9 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yalnız yaşayan ve alevlerin arasında kalan Adil Aktepe, itfaiye erleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralanan Aktepe, ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye erlerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Tedaviye alınan Aktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Altınordu, Güvenlik, Güncel, Ordu, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:30:07. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.