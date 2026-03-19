Ordu\'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da polis ekiplerince, Ramazan Bayramı dolayısıyla dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen güzergahlarda bayram öncesi trafiği denetledi.

Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nda görev alan ekipler, durdurdukları araçların sürücüleri ile beraberlerindekilerin bayramını kutladı.

Sürücülere emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme ve hız sınırı konularında uyarılarda bulunan ekipler, çocuklara ise çikolata ve düdük hediye etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Satan, gazetecilere, Ramazan Bayramı'nda il genelinde 400 personelin yer aldığı 98 ekiple sahada etkin şekilde görev alacaklarını söyledi.

Şehir merkezinde 29 ekibin görev alacağını ifade eden Satan, yollarda "trafikte bir can kaybı bile fazladır" sloganıyla etkin denetim yapacaklarını kaydetti.

Vatandaşın bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için ellerinden gelen tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade eden Satan, il genelinde radar, dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden denetim gerçekleştireceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ordu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:23:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.