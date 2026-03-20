Ordu\'da Bayramlaşma Töreni

Ordu'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Vali Muammer Erol, beraberindeki protokol üyeleri ile kurumun yerleşkesinde düzenlenen programda, katılımcıların bayramını kutladı.
Bayramlaşma töreni, konuklara yapılan ikramın ardından sona erdi.
Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kamil Buğra Akgül, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar da katıldı.
