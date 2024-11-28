Ordu'da Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
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Ordu'da Filistin'e Destek Çağrısı

Ordu\'da Filistin\'e Destek Çağrısı

Ordu Filistin Platformu, Gazze'ye desteği artırmak için basın açıklaması yaptı; insani trajedilere dikkat çekildi.

28.11.2024 19:46
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Ordu Filistin Platformunca, Gazze ve savaş bölgelerine destek amacıyla kentte basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını, Altınordu ilçesi Ceren Özdemir Meydanı'nda Genç İHH gönüllüsü Emir Yusuf Sakarya okudu.

Sakarya, savaşın ve krizlerin oluşturduğu insani trajedilerin, dünya genelinde milyonlarca insanı temel ihtiyaçlardan yoksun bıraktığını söyledi.

Türkiye'nin önde gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, "Sizi Bekliyorlar" projesiyle güçlerini birleştirerek bu zor durumdaki insanlara umut olmaya devam ettiğini belirten Sakarya, "Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, bugüne kadar savaş ve kriz bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarıyla milyonlarca hayatı etkileyen projelere imza attı. Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Lübnan, Yemen, Afganistan, Somali gibi çatışma ve krizlerin sürdüğü bölgelerde ve savaş dolayısıyla göç eden insanların sığındığı topraklarda, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır." dedi.

Birçok alanda yapılan yardımları anlatan Sakarya, yardımların insanlığın dayanışma ruhunu güçlendirerek kriz bölgelerine umut taşımaya devam ettiğini dile getirdi.

Sakarya, dünyada savaşların bitmediğini, kriz bölgelerinde durumun her geçen gün kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, insanlar savaşın, göçlerin, yoksulluğun ve hastalıkların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken bölgelerdeki insani ihtiyaçların da her geçen gün artmaya devam ettiğini vurguladı.

Milyonlarca kişinin, güvenli bir yaşam sürmek için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğuna işaret eden Sakarya, "Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak dünyanın dört bir yanında bizi bekleyen mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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