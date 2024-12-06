Ordu\'da Halk Ekmek Büfeleri Açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince Halk Ekmek büfelerinde satışa başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya yazılı açıklamada, Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde 14 büfe konuşlandırıldığı belirtildi.
Halk Ekmek Üretim Tesisinin faaliyete geçmesiyle bu satış noktalarından 9'unda ekmek satışına başlandığı vurgulanan açıklamada, piyasa değeri 12,50 lira olan ekmeğin Halk Ekmek büfelerinde 8 liradan satıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ekmeği piyasa değerinin altındaki fiyattan alan vatandaşların Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiği aktarıldı.
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