Ordu\'da heyelan: Karadeniz-Akdeniz Yolu kapandı

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Ordu'da meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz - Akdeniz Yolu ve ilçelere ulaşım sağlayan yol ulaşıma kapandı. Araçlar karşı şeritten yönlendirildi

50 KENTİ İLGİLENDİREN YOL KAPANDI

Ordu'da Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi'nde, karın erimesi ile birlikte yumuşayan toprak kaydı. İstinat duvarını aşan toprak ve kaya parçaları, 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren ve Ordu'nun ilçelerine de ulaşımı sağlayan yolu kapattı.

Heyelan nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmazken, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ulaşım ise güvenlik tedbirleri eşliğinde karşı şeritten sağlanıyor. Heyelan meydana gelen bölgeden yaklaşık 150 metre uzaklıkta evinin olduğunu söyleyen Semih Bayazıt, heyelan haberi üzerine bölgeye geldiğini söyledi. Bayazıt, "Bu önceki yıllara yine uçmuş ve yol kapanmıştı" dedi.