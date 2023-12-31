 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da Horoz Dövüştürmeye Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da Horoz Dövüştürmeye Para Cezası

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, derneğe ait lokale operasyon düzenleyerek horoz dövüşü yapıldığını tespit etti. Cezaların yanı sıra organizasyonu düzenleyen kişilere adli işlem yapıldı ve el konulan 13 horoz İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Ordu\'da Horoz Dövüştürmeye Para Cezası
31.12.2023 - 16:07,
Abone Ol

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir hayvanları koruma derneği lokalinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğan Mahallesi'nde G.K'nin başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı.

Derneğe ait lokale operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti.

Ayrıca, organizasyonu düzenleyen G.K, M.D. ve Ü.G. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", hayvan sahipleri R.Y, G.Ş, C.K, O.K, K.K. ile M.K. hakkında ise "hayvanları koruma kanununa muhalefet, hayvanları dövüştürme" suçundan adli işlem yapıldı.

Ekiplerin el koyduğu 13 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Perşembe, Ordu, Hayvan Hakları, Ceza, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Horoz Dövüştürmeye Para Cezası - Son Dakika


15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29
Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

Son Dakika
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 17:32:23. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Horoz Dövüştürmeye Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement