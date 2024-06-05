Ordu'da İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu\'da İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu'da Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen İl Su Kurulu Toplantısı'nda, su yönetimi politikaları ve çalışmaları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, kurulların suyun miktar ve kalitesinin korunması, sürdürülebilirlik ve verimlilik gibi hedeflere odaklandığını belirtti. Toplantıda, ülkenin su politikalarına yön vermek, planlamalar yapmak ve hayata geçirmek için kurulların görevlerinin olduğu vurgulandı.

05.06.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, İl Su Kurulu Toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Erol, Valilikte düzenlenen toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluğundaki su kurullarının, 2023'ten bu yana genelge ile talimatlandırılan bir çalışma olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ise geçen yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulusal Su, Havza Su ve İl Su kurulları kurulduğunu belirtti.

Bu manada ülkenin su politikalarına yön vermek, belirlenen politikalara uygun eylemlerin planlamalarını yapmak, planlamalara uygun eylemleri hayata geçirmek ve takibini yapmak üzere kurulların görevleri olduğunu anlatan Özcan, "Oluşturulan üst kurul ülkemizin genel manada yürütmüş olduğu su politikalarına yön vermek, bundan sonra yapılanları planlamak, yapılanları da takip etmek noktasında bir görev icra edecek. Bu kurulun en önemli gündem maddesi tabii ki su." dedi.

Özcan, suyu iki aşamada değerlendirdiklerine işaret ederek, "Birincisi suyun miktar, ikincisi de kalite olarak korunması. Kalitenin korunmasının yanında mevcut iyi kalitede olanların durumunun korunması, kötü duruma gelenlerin de iyileştirilmesine yönelik gayretlerimiz var." diye konuştu.

Özcan, kurulların hedeflediği iki temel ayaktan birincisinin sürdürülebilirlik, ikincisinin de verimlilik olduğunun altını çizdi.

Kurulların hedef ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özcan, "Ulusal Su Kurullarının altında 25 havzada, ülkemizde 25 nehir havzası var. Koordinatör valilikler başkanlığında Havza Su Kurulları da kuruldu. Buna ilaveten 81 ilde de vali başkanlığında İl Su Kurulları teşekkül ettirildi." dedi.

Özcan, kurulların iki yönlü çalışma prensibi olacağını da belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi üst makamdan gelen politikaların yerelde uygulanmasına yönelik çalışmaları takip etmek, onun gerekliliklerini yerine getirmek. Diğeri de aslında yerelde bir problem olarak ortaya çıkan suya, su yönetimine ilişkin hususların yerelde çözülme imkanı yoksa Havza Su Kuruluna taşınması, burada da çözülme imkanı yoksa Ulusal Su Kurulları gündemine taşınarak, aslında alttan da üst makamı besleme şekilde bir çalışma içerisinde olacak."

Özcan, kurulun toplanmasını önemsediklerini anlatarak, "Bu yıl içerisinde yaklaşık 40 vilayetimizde toplantılarımızı icra ettik. Bugün de Ordu ilimizde su yönetimine ilişkin konuları masaya yatıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muammer Erol, Ordu, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:53:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement