Ordu\'da İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, yaşlıların refahı ve daha iyi yaşayabilmeleri için 81 ilde çalıştayların düzenlendiğini söyledi.

Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nin yapım aşamasında olduğunu belirten Tan, "Huzurevimiz kasım sonunda teslim edilecek. Şu an inşaat gerçekleşme oranı yüzde 83 seviyesinde. Firma 6 ay önceden huzurevi binasını teslim edecek." dedi.

Programda, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Gök Uğur sunum yaptı.

Yaşlı bireylerin sosyal, ekonomik, sağlık ve bakım hizmetleri alanındaki mevcut durumlarının değerlendirildiği çalıştayda, sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

Çalıştaya, Vali Muammer Erol, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sağlık ve sosyal hizmet uzmanları da katıldı.