Ordu'da İlk Kez Düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası Gerçekleşti - Son Dakika
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Ordu'da İlk Kez Düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası Gerçekleşti

Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik organizasyonlarından biri olan FIRST Lego League Challenge, bu yıl Karadeniz'de Ordu'da gerçekleşti. 10 ilden 500'e yakın yarışmacının katıldığı turnuvada takımlar, okyanus sorunlarına robotlarla yenilikçi çözümler geliştirdi. Ordu-Giresun Bahçeşehir Koleji Fen Teknoloji Lisesi şampiyon oldu.

03.03.2025 14:34  Güncelleme: 16:30
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(ORDU)- Dünyanın en büyük çocuk ve gençlik organizasyonlarından biri olan, 2004 yılından bu yana Türkiye'de "Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle düzenlenen FIRST Lego League Challenge turnuvaları, Karadeniz'de ilk kez Ordu'da düzenlendi. Altınordu Belediyesi, Bilim Kahramanları Derneği ve Ordu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen turnuvada takımlar, küresel sorunlara robotlarla çözüm üretti.

Her yıl 100'den fazla ülkeden 300 binden fazla çocuk ve gencin katıldığı Bilim Kahramanları 21'inci First Lego League Challenge Ortaokul-Lise Yerel turnuvaları, Karadeniz'de ilk kez bu yıl Ordu'da düzenlendi.

Altınordu Belediyesi, Bilim Kahramanları Derneği ve Ordu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya, 10 ilden 500'e yakın yarışmacı katıldı. Submerged-Okyanus kaşifleri temasıyla Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda yapılan turnuvada takımlar bu yıl, okyanusları keşfeden insanların karşılaştığı sorunları derinlemesine inceleyerek, bu sorunlarla ilgili yenilikçi çözümler geliştirip ve inşa edip kodladıkları robotlarıyla kavramları pekiştirmek adına LEGO modellerinden yapılan görevleri tamamlamaya çalıştı. Yarışmalarda, Ordu- Giresun Bahçeşehir Koleji Fen Teknoloji Lisesi öğrencileri turnuvanın şampiyonu oldu. Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Turnuvada başarılı olan takımlar İzmir'de düzenlenecek Ulusal Turnuva'ya katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın ödül töreninde sahneye davet edilen Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Salih Kalyoncu, "Belediye olarak bilimden, sanattan, kültürden kopmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımıza katkısı ve faydası olan her işin yanındayız ve destekçisiyiz" dedi.

"Altınordu Belediyesi'ne ve Ordu Üniversitesine çok teşekkür ediyoruz"

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Bezek, uzun yıllar Karadeniz'de etkinlik yapmayı istediklerini ancak imkan bulamadıklarını söyledi. Derneğin Genel Sekteri Aslı Yıkıcı Yurtsever ise "Bugün 21'inci sezonumuzda ilk defa Karadeniz Bölgesi'nde bir turnuva için Ordu'daydık. 21 yıllık bu süreçte Karadeniz Bölgesi'ndeki ve İç Anadolu'nun kuzeyindeki takımları Ordu'da buluşturabildiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için kıymetli olan çocukların erken yaşta bilimle, teknolojiyle, fen ve matematik çalışmalarıyla buluşabilmesidir. Bunun için ulaşım ve mesafenin bir engel oluşturmasını istemiyoruz. Bu süreçte bütün organizasyon ve planlamada bize destek olan Altınordu Belediyesi'ne ve Ordu Üniversitesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yarışmaya katılan sporcular ve ailelerinin yanı sıra yarışmaları takip etmek için gelen vatandaşlar, "Bu yarışmanın Ordu'da düzenlenmesinden ve Altınordu Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu organizasyondan oldukça memnunuz. Bu tür etkinlikler şehirlerde büyük farklar yaratıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ordu'da İlk Kez Düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası Gerçekleşti - Son Dakika

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