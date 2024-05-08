Ordu'da Jandarma ve Polis Trafik Güvenliği İçin Uygulamalı Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Ordu'da Jandarma ve Polis Trafik Güvenliği İçin Uygulamalı Bilgilendirme Yaptı

Ordu\'da Jandarma ve Polis Trafik Güvenliği İçin Uygulamalı Bilgilendirme Yaptı

Ordu'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik güvenliği konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Ceren Özdemir Meydanı'nda düzenlenen programda jandarma ve polis ekipleri, vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Ayrıca çocuklara hikaye ve boyama kitabı, dedektif kimlik kartı ve balon dağıtıldı. Alkol gözlüğü kullanarak sürücülere alkolün etkisi uygulamalı olarak anlatıldı ve köpek unsurları tarafından itaat ve arama gösterileri gerçekleştirildi.

08.05.2024 16:11
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Ordu'da jandarma ve polis tarafından trafik güvenliğine yönelik uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Ceren Özdemir Meydanı'nda program organize edildi.

Jandarma ve polis ekipleri, stantlarda vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Birimlerde kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı, broşür dağıtıldı.

Motosiklete bindirilen çocuklara hikaye ve boyama kitabı, dedektif kimlik kartı ile balon verildi.

Alkol gözlüğü kullanarak boş kaleye gol atmaya çalışan vatandaşlara, sürücülerde alkolün etkisi uygulamalı olarak anlatıldı.

Köpek unsurları tarafından itaat ve arama gösterileri de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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