Ordu\'da Kahverengi Kokarca ile Topyekun Kışlak Mücadelesi Başlıyor

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Kahverengi kokarcaya karşı topyekun kışlak mücadelesi

ORDU - Ordu Valisi Muammer Erol, il genelinde kahverengi kokarcaya karşı, tüm birimler ile birlikte kışlak mücadelesinin başlatılacağını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarcalar, kışlak diye tabir edilen ahır, odunluk, samanlık ev ve evlerin çatıları gibi noktalara hareket etmeye başladı. İlde geçen yıllarda da mücadele edilen ancak bu yıl özellikle Fatsa, Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçeleri başta olmak üzere sahil ve orta kesimlerinde etkili olan kahverengi kokarcaya karşı, Ekim ayının 15'inden itibaren tüm birimlerin desteğiyle ilaçlama mücadelesi yapılacak.

Kışlak mücadelesi 15 Ekim tarihinden itibaren başlıyor

Ordu Valisi Muammer Erol, kahverengi kokarca ile mücadeleye ek olarak 15 Ekim 2024 tarihinden itibaren kışlak mücadelesinin yapılacağını belirterek, "İlimizde şu anda gündemde olan kokarca ve kokarcayla ilgili yapılacak mücadele çalışması var. Ekim ayının 15'inde başlayacak topyekun bir kışlak ilaçlaması mücadelesi olacak demiştik. Onun hazırlığını kaymakam arkadaşlarımız tarım il ve ilçe müdürlükleri ile birlikte yapmışlardı. İnşallah 15 Ekim'den itibaren arkadaşlarımızın da planladığı şekilde tarım il ve ilçe müdürlükleri ile birlikte, muhtarlıklarımız, belediyelerimizin ve ziraat odalarının katkısıyla birlikte kokarcaların mevsim soğuduğunda, sıcaklıklar düştüğünde sığınacakları mekanları (kışlak) ilaçlamak gibi bir gayretin, çalışmanın içerisinde olacağız" dedi.

"Hiçbir şekilde ıskalanmamasını arzu ediyoruz"

Yürütülecek olan kışlak çalışmalarında en küçük noktaların dahi ilaçlanması gerektiğine dikkat çeken Vali Erol, "O noktada da hiçbir kışlağın, bu küçücük bir ahır, samanlık, odunluk, kömürlük, depo dahi olsa ıskalanmamasını arzu ediyoruz. O nokta da muhtarlarımızdan destek istiyoruz. Sağ olsun muhtarlarımız o noktada kaymakam arkadaşlarımıza destek oluyorlar, bunu görüyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle de fındık mevsiminde gelmiş, fındığını toplayıp gitmiş, sonrasında da evini kapatmış vatandaşlarımıza mesajımız ulaşsın istiyoruz. Onlar, köylerindeki muhtar veya bir yakınla bu kapalı bıraktıkları mekanların anahtarlarını verir ve ilaçlamak gereğinde ilaçlanması konusunda açık tutulmasını sağlayıp yardımcı olurlarsa, inşallah kokarcayla mücadele konusunda elimiz daha güçlü olacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.