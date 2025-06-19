Ordu\'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Ordu genelinde 245 bin samuray arısının doğaya salınacağını belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ordu Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Sektör Buluşmaları Toplantısı'nın ardından, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında düzenlenen samuray arısı salımı programına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' kapsamında samuray arısı salımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, "Ordu'da kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede kullanmış olduğumuz samuray arısının salınımı için bir araya geldik. Aslında geçen yıl samuray arısı salınımını tüm Türkiye'de 207 bin adet yapmıştık. Bu sene sadece Ordu'da 245 bin salınım yapacağız. Toplamda Türkiye'de 1 milyondan fazla samuray arısı salınımı yapacağız. Biyolojik mücadele bizim için büyük bir adım. Biyoteknik mücadelede de tuzaklarımız var, bunlardan da sadece 15 bin adet il müdürlüğümüz tarafından dağıtıldı. Bir şekilde mekanik mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele, kimyasal mücadele ile kahverengi kokarcayla mücadelemizi devam ettireceğiz. Eylem planımızı açıklamıştık buna uygun olarak Sayın Valimizle, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. Desteklerini bizden esirgemiyorlar. Bölgede 2 enstitümüzde bu biyolojik mücadelede kullandığımız samuray arılarını doğaya serbest bırakacağız. Bunların üretimini kendi enstitülerimizde yapıyoruz. Bu mücadelenin oldukça etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.

Program, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, protokol üyeleri ve fındık üreticilerinin de katılımıyla, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında yaklaşık 3 bin samuray arısının doğaya salınmasıyla sona erdi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,