Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildi.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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