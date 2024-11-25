Ordu'da Kayıp 4 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu'da Kayıp 4 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu\'da Kayıp 4 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu Valiliği, Mesudiye ilçesinde kaybolan 4 kişi için başlatılan arama çalışmalarının detaylarını paylaştı. Kayıp kişilere henüz ulaşılamadı, arama faaliyetleri sürüyor.

25.11.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
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Ordu Valiliği, Mesudiye ilçesinde kaybolan 4 kişi ile açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Ferhat Günay, Murat Günay, Hüdaverdi Aslantaş, Barış Aslantaş isimli vatandaşlarımızın, 23.11.2024 Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araç ile ava gitmek üzere evlerinden çıkış yaparak, Mesudiye Topçam bölgesine gittikleri, eşleri tarafından beyan edilmiştir. 24.11.2024 tarihinde saat 12.27'de 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından gelen ihbarda; 4 kişinin Mesudiye İlçesi Topçam bölgesinde Foro Obası'nda bulunan mescitte olduklarını yakınlarına bilgi vererek, burada mahsur kaldıklarını ve kurtarma taleplerini iletmişlerdir. Bunun üzerine İlçe Jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolundan 1 araç 3 personel, JAK 1 araç 4 personel, Ordu AFAD 1 araç 4 personel ve Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 1 iş makinesi 2 personel ile bölgeye intikal edilmiştir. 25.11.2024 tarihinde saat 03.00'da Foro Obasına ulaşılmış tekrar bölgede arama yapılmış olup, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir. 25.11.2024 tarihinde arama çalışmalarına Mesudiye İlçe Jandarma aynı ekip (13 personel 4 araç) ile kayıp vatandaşları tekrar aramak üzere sabah 09.00'da bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca 2'nci ekip olarak Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 araç 4 personel, Ordu AFAD 1 araç 4 personel, 1 iş makinesi 2 personel ile Çambaşı Yaylası istikametinden destek ekip olarak arama çalışmalarına katılmıştır. Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haber-Kamera: Emrullah CESUR/ORDU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Kayıp 4 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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