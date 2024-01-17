Ordu\'da KYK Kız Öğrenci Yurdu\'nda Asansör Arızası

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki 3 bloklu ve 1300 öğrencinin barındığı Mehmet Fuad Köprülü KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansörün, zemin ile eksi 1'inci katlar arasında kalmasına ilişkin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 kişi kapasiteli asansörün 12 Eylül 2024 tarihine kadar mavi etiketinin bulunduğu belirtilerek, 5'inci katta iki öğrenci asansöre binip zemin katta asansörden çıkmış, zemin kata gelen asansöre 8-10 arası öğrenci binmiş, asansör -1'e çağrılmış fakat arıza yapıp 0 ile -1 arasında kalan asansör otomatik olarak devre dışı kalmıştır. Arada kalan asansörün kapıları yetkili servis tarafından açılmış olup öğrenciler asansöre bindikleri zemin katta asansörden sorunsuz bir şekilde çıkarılmıştır. Asansör 15 kişi kapasiteli olup 12.09.2024 tarihine kadar yetkili firma tarafından onaylanmış mavi etiketlidir denildi.

ÖĞRENCİLER KAPIYI TEKMELEMİŞ

Öğrencilerin asansör kapısını tekmelemesi nedeniyle kapının geç açıldığına yer verilen açıklamada, Asansör kapısının geç açılma nedeni; öğrencilerin panikle kapılara zarar vermesinden dolayı kapı anahtarla açılamamıştır ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan açıklamayla, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.