Ordu'da Otobüs Yangını: Yolcular Tahliye Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Otobüs Yangını: Yolcular Tahliye Edildi

Ordu\'da Otobüs Yangını: Yolcular Tahliye Edildi
08.06.2025 19:17
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Şehirler arası otobüste çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 37 yolcu tahliye edildi.

Ordu'da seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ordu'dan Samsun istikametine seyir halindeki 52 ED 334 şehirler arası yolcu otobüsünde, Ordu Çevre Yolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede fark edilmesi üzerine otobüste bulunan 37 yolcu tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından yolcu otobüsü vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kısa süreli aksamanın yaşandığı yolda çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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