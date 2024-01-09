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Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Özlem Genç (48), hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan Genç, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ordu\'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
09.01.2024 - 13:02,
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ORDU'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Özlem Genç (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Altınordu ilçesi Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubey ilçesinden Altonordu ilçesine seyir halindeki B.G. (47) yönetimindeki 52 KG 830 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özlem Genç'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Genç, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardın B.G., gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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