Ordu'da sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü - Son Dakika
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Ordu'da sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı, taşkınlar meydana geldi. En yüksek yağış miktarı Fatsa ilçesinde kaydedildi.

01.07.2024 18:56
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Ordu'da sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü

ORDU - Ordu'da sağanak yağışlar sonrası Fatsa ilçesinde sel ve su baskınları meydana geldi.

İlçe genelinde sağanak, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı, sabaha kadar devam etti. Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı, taşkınlar meydana geldi, sokak ve caddeler sular altında kaldı. Efkaf Mahallesi'nde Şehit Sercan Öklük İlkokulu ile Fatsa Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesi sular altında kaldı. Ekipler iş makineleri ile burada suyun tahliyesi ve temizlik için çalışma başlattı. Bazı noktalarda sel suları ile birlikte yolda biriken molozlar temizlendi.

Vatandaşlar, önlem almak isteseler de gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası ev ve işyerlerini su bastığını, ekiplerin desteği ve kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini söylediler.

En yüksek yağış miktarı Fatsa ilçesinde

Türkiye genelinde etkili olan yağışlarda en yüksek yağış miktarı Fatsa ilçesinde kaydedildi. 41,2 mm yağış alan Fatsa ilçesini, 37,7 mm ile Samsun Ayvacık ve 37,6 mm ile Isparta Eğirdir takip etti. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre sağanak yağışların gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü - Son Dakika

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