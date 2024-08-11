Ordu\'da Şiddetli Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Öte yandan, Altınordu- Ulubey yolu su seviyesinin artması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Suyun çekilmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı yağışların taşkına dönüşmesiyle belediyeye toplam 110 şikayet geldiğini ifade etti.

Bu şikayetlerin 45'iin ev ve iş yerlerine ait olduğu bilgisini paylaşan Tepe, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahası ayırt etmeksizin gelen şikayetlerin şu ana kadar 80'ine müdahale ettik. Kent merkezimizle birlikte kırsal mahallelerimizde de müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Olumsuzlukların ortadan kaldırılması için tüm imkanlarımızla sahada özveriyle çalışmalar yürüten ekibimize teşekkür ediyorum. Aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Birlikte tüm olumsuzlukları aşacağız."

Diğer taraftan Karşıya Mahallesi'nde aşığı yağış sonucu evini su basan hasta bir vatandaş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.