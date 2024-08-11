Ordu'da Şiddetli Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da Şiddetli Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı

Ordu\'da Şiddetli Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

11.08.2024 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Öte yandan, Altınordu- Ulubey yolu su seviyesinin artması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Suyun çekilmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı yağışların taşkına dönüşmesiyle belediyeye toplam 110 şikayet geldiğini ifade etti.

Bu şikayetlerin 45'iin ev ve iş yerlerine ait olduğu bilgisini paylaşan Tepe, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahası ayırt etmeksizin gelen şikayetlerin şu ana kadar 80'ine müdahale ettik. Kent merkezimizle birlikte kırsal mahallelerimizde de müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Olumsuzlukların ortadan kaldırılması için tüm imkanlarımızla sahada özveriyle çalışmalar yürüten ekibimize teşekkür ediyorum. Aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Birlikte tüm olumsuzlukları aşacağız."

Diğer taraftan Karşıya Mahallesi'nde aşığı yağış sonucu evini su basan hasta bir vatandaş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, ordu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Şiddetli Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
18:17 AK Partili Hamza Dağ’dan İBB’nin dudak uçuklatan Paris gezisine sert sözler: Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz AK Partili Hamza Dağ'dan İBB'nin dudak uçuklatan Paris gezisine sert sözler: Bazıları gibi ortalık yangın yeriyken tatil yapmıyoruz
18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
22:45 Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandı Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı
21:50 Kadıköy’de tarihi anlar Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı Kadıköy'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı
21:12 Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktaladı Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktaladı
20:54 İlk haftadan ortalık karıştı Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı İlk haftadan ortalık karıştı! Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı
20:25 Instagram yeniden erişime açıldı Instagram yeniden erişime açıldı
20:05 Filenin Sultanları, Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
18:53 TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekildi TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekildi
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
18:12 Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya olay gönderme Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya olay gönderme
17:56 Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay Eşi öldükten sonra da durmamış Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay! Eşi öldükten sonra da durmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 21:16:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Şiddetli Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement