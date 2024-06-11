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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4. Eğitim ve Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Atatürk Parkı'ndaki etkinliğin açılışında, şenlikte 50 okul ve 3 ulusal yazılım firmasının stantlarının yer aldığını söyledi.

Bilim ve teknolojinin çağın en önemli itici güçlerinden biri olduğunu belirten Atinkaya, "Bizler de bu gücün farkında olarak öğrencilerimize bu alanda fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Şenlik ilçemizin bilimsel ve kültürel gelişimine olan inancının ve bu yolda attığı adımların en somut örneklerinden birisidir." dedi.

Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve protokol üyeleri, stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.