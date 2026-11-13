Ordu Kumru'da ev aramasında 7 ruhsatsız tabanca bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Ordu Kumru'da ev aramasında 7 ruhsatsız tabanca bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Kumru ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Ordu'nun Kumru ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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