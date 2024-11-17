Ordu Tanıtım Günleri Yenikapı'da Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Ordu Tanıtım Günleri Yenikapı'da Coşkuyla Gerçekleşti

Ordu Tanıtım Günleri Yenikapı\'da Coşkuyla Gerçekleşti

Ordu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Ordu Tanıtım Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte yerel lezzetler sunulurken, hemşeriler arasında bağlar güçlendirildi.

17.11.2024 17:08  Güncelleme: 17:13
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ORDU Dernekler Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Ordu Tanıtım Günleri' Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekleri Federasyonu'nun (ORDEF) bir araya gelerek 13'üncüsünü düzenledikleri etkinliğin son gününde Ordulular bir araya geldi.

Ordu Dernekler Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Ordu Tanıtım Günleri' Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. 13'üncüsü düzenlenen etkinlikte Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Dernekleri Federasyonu (ORDEF) ve Ordulular bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, ziyaretçilere fındık çorbası, yahni, cevizli helva, balık ekmek, lahana sarması, turşu, su böreği, fındıklı baklava, kivi, ayran aşı, ballı fındıklı sütlaç, mısır ekmeği, Ordu tostu, ısırgan otu ve pancar çorbası, keşkek yemeği, Akkuş fasulyesi, Ordu yağlısı ve yayla balı gibi yöresel yemekler sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Büyük bir coşku, büyük bir katılım var, yoğunluk var bu da bizi memnun ediyor. Çünkü biz Ordu ve İstanbul arasında gönül köprüsü kurmak istedik böylece hem hemşerilerimizle hasret giderelim hem de hemşerilerimizle birlikte gelen misafirlerimize hem Ordu'nun güzelliklerini gösterelim. Kelimelerle ifade edilemeyen çerçevelere sığmayan güzelliğini tanıtalım istedik" dedi.

'ZİHİNSEL ANLAMDA ENERJİ DOLUYORUZ'

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Ordu tanıtım günlerimizin 4'üncü gününde de yoğun bir hemşire buluşması gerçekleştiriyoruz. Dünde çok yoğundu Cumartesi, Pazarları genelde tanıtım günlerimiz yoğun oluyor. İstanbul ve çevresinin dört bir tarafından hemşerilerimizin memleketin havasını almak, hasretini gidermek, fikir ve düşüncelerini iletmek, başkanlarını görmek, Ordu lezzetlerini tatmak adına Yenikapı etkinlik alanına geldiğini görüyoruz. Burada tabi ki fiziksel anlamda yorgunluk yaşasak da zihinsel anlamda ciddi bir enerji doluyoruz" dedi.

'MEMLEKETİMİZİN İNSANLARINI GÖRMEK DAHA BİR GÜZEL'

Tanıtım günlerine gelen Hamza Yıldız, "Etkinlik çok güzel, gördüğüm kadarıyla rağbet baya güzel, insanlar hepsi gelmiş gelmeye devam ediyorlar. Memleket buluşması gibi bir şey burası, güzel bir ortam devamını dilerim" dedi. Emine Alkoyun İse "Ben bu sene her senekinden güzel buldum. Geçen sene pek beğenmemiştim ama bu sene çok harika, her şey çok güzel bir de memleketimizin insanlarını görmek daha bir güzel, devam etsin isterim" ifadelerini kullandı.

'HAKİKİ BAL DONAR'

Bal üreticisi Abdülkadir, "Balımız kalitelidir. Köyümüzün balı, Fatsa İslamdağı baldır. Balımızda şeker, glikoz hile yoktur almak isteyen bir daha alır bizden. Hakiki bal, orijinal bal süner, hakiki bal donar bunları bilmek lazım" dedi.

Kaynak: DHA

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