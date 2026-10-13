Ordu Ünye'de şarampole yuvarlanan okul servisinde 5 öğrenci ve sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu Ünye'de şarampole yuvarlanan okul servisinde 5 öğrenci ve sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Ünye\'de şarampole yuvarlanan okul servisinde 5 öğrenci ve sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bu sabah Gölceğiz Mahallesi'nden ilçe merkezine giden okul servis minibüsü virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 5 öğrenci ile sürücü yaralanırken, Ünye ve Fatsa Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde şarampole yuvarlanan okul servis minibüsündeki 5 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Kaza, bu sabah Ünye ilçesine bağlı Gölceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezine doğru giderken virajda kontrolden çıkan Erkan Kuru yönetimindeki 52 S 2102 plakalı okul servis minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüste yaralanan ilk ve ortaokul öğrencileri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

DURUMLARI İYİ

Kazada sürücü Erkan K. ile öğrenciler Ömer Faruk Ö., Büşra K., İrem Ç., Buğlem Ç. ve Betül Ç. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ünye ve Fatsa Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
GüvenlikEğitimGüncelFatsaÜnyeOrduKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:52
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü Nedeni inanılır gibi değil
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:08:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu Ünye'de şarampole yuvarlanan okul servisinde 5 öğrenci ve sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei