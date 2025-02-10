Ören Köyü'nde Kar Keyfi 70 Santimi Geçti - Son Dakika
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Ören Köyü'nde Kar Keyfi 70 Santimi Geçti

Ören Köyü\'nde Kar Keyfi 70 Santimi Geçti

Bartın'ın en yüksek köyü Ören'de 4 gündür süren kar yağışıyla kar kalınlığı 70 santimi aştı. Köylüler karın tadını kızakla kayarak çıkarırken, evlerin çatılarında 1 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

10.02.2025 11:54  Güncelleme: 12:02
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BARTIN'ın en yüksek köyü olan 900 rakımlı Ören köyünde kar kalınlığı 70 santimi geçti. Evlerin çatılarından 1 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşurken, köylüler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli 200 nüfuslu Ören köyü Sıralı Mahallesi'nde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 santimetrenin üzerinde kar örtüsü oluştu. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinesiyle 900 rakımda yer alan köyün kapanan yolu ulaşıma açıldı. Hava sıcaklığının eksi 10 olarak ölçüldüğü köyde evlerin çatılarından 1 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Köyde yaşayanlara iki günde bir ekmek getirilirken, daha düşük rakımda olan köyler ve Bartın'dan vatandaşların hafta sonunda kar görmek için köye geldikleri görüldü. Yoğun kar yağışının devam ettiği köydekiler, karın keyfini kızak yaparak çıkarttı.

Köylülerden Musa Çapraz (65), "4-5 gündür buraya aralıksız kar yağıyor. Şu an 60-70 santimin üzerinde kar var. Kar hala yağmaya devam ediyor. Çatılardan ise 1 metreye yakın buz sarkıtları oluştu. Aslında kar burada az, eskiden 2 metrenin üzerinde kar yağardı. Kar yağışından dolayı ekmeğimiz 1 hafta gelemedi. Evimin çatısında bir metrenin üzerinde buz sarkıtları vardı. Onları kırarak düşürdüm" diye konuştu.

Köyde yaşayan minibüs şoförü Yunus Kızılyar (55) ise "Yaklaşık 4-5 gündür buraya yoğun kar yağdı ve hiç durmadı. Kardan dolayı 2-3 gün servis çekemedik. Tabii gündüz yollar açılıyor, ama akşam yeniden kapanıyor. Burada yaşam zor ama biz memnunuz. Yollarımız açık olduğu zaman ekmeğimizi falan getiriyorlar" dedi.

Köydeki kar yağışı nedeniyle eşinin çektiği kızakla kayan Hanife Kızılyar (65), "Biz 2-3 senedir kar görmedik. Biz bu anları bekliyorduk. Kar kalınlığı 50-60 santimi geçti. Biz de köyde kızak kayıyoruz, eşim kızağı çekiyor. Biz de böyle eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Rakımı düşük köylerde kar yağışının az olması nedeniyle kar keyfi için köye gelen Harun Dağcı (25), "Bizim kendi köyümüzün rakımı düşük olduğu için kar çok göremiyoruz. Burası yüksek köy. Kar buraya daha fazla yağdığı için buraya hep kar görmeye geliyoruz. Bugün de Bartın'dan kar görmek isteyen arkadaşları getirdik. Kar hasretimizi dindirmek için sürekli buraya geliyoruz. Herkesi bekleriz" dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

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