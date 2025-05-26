(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdünlü mevkidaşı Yousef A. Al Hnaity'i Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Ürdün Haşimi Krallığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity'i askeri törenle karşıladı. Daha sonra Gürak ve Hnaity, heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Org. Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı Karşıladı - Son Dakika
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