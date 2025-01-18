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Organik Gübre ile Tarımda Tasarruf

Organik Gübre ile Tarımda Tasarruf

Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, tarımda organik madde artırımıyla gübre maliyetlerini düşürmeyi önerdi.

18.01.2025 11:48
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, üreticilere gübre maliyetlerini azaltmaları için topraktaki organik madde miktarını artırılmaları tavsiyesinde bulundu.

Bellitürk, AA muhabirine, tarımsal üretimde kimyasal madde yerine organik gübre kullanılmasının daha faydalı olduğunu söyledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, tarımda kimyasal gübre kullanımının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirten Bellitürk, gübrenin aynı zamanda çiftçiler için önemli bir maliyet kalemi olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki tarım topraklarında organik madde miktarının giderek azalma eğiliminde olduğunu anlatan Bellitürk, "Trakya'da tarım topraklarının yüzde 80'inde organik madde miktarının yüzde 2'den düşük düzeylerde olduğu görülmektedir." dedi.

Bellitürk, kimyasal gübrenin doğru miktar ve zamanda kullanıldığında sadece bitkileri beslediğini, organik gübrenin ise bitkinin yanı sıra toprağı da beslediğini dile getirdi.

Sürdürülebilir tarım için özellikle organik veya organomineral gübre kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Bellitürk, "Atık bakımından zengin olan ülkemizde, organik kaynaklı atıkların bir an önce doğru yöntem ve uzman destekleri ile organik gübreye dönüştürülmesine yönelik üretim tesisleri sayısının artırılması ile ilgili çalışmalar yapılmalı ve bu gübreleri kullanan üreticileri teşvik edici eğitimler ve tarımsal destekler verilmelidir." diye konuştu.

Bellitürk, organik maddelerin toprağın canlılığını ortaya koyan önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Üreticilerin topraktaki organik madde miktarını yükseltmek için çaba sarf etmeleri gerektiğini dile getiren Bellitürk, şunları kaydetti:

"Organik madde miktarını, organik gübre ve organik mineral gübre kullanımını ile yaygınlaştırmalıyız. Birkaç yıl içerisinde yüzde 1 olan organik madde miktarı seviyesini yüzde 3'lere çekebilirsek, kullanılan kimyasal gübre miktarı da azalacak. Üretilen mahsulün kalitesi artacak. Çevremiz ve topraklarımız kirlenmemiş olacak."

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Tarım, Son Dakika

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