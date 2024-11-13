Orgeneral Kurtoğlu Batman Valiliği'ni Ziyaret Etti

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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kurtoğlu beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, şeref defterini imzaladı.

Kurtoğlu daha sonra Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.