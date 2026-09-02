Orgeneral Tokel, Balıkesir'deki Kara Astsubay Okulu'nda diploma ve sancak törenine katıldı
Balıkesir'deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katılımıyla yapıldı. Tören, öğrencilerin mezuniyeti ve sancak devrinin gerçekleşmesiyle tamamlandı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katılımıyla Balıkesir'deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: DHA
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