Orgeneral Tokel, Balıkesir'deki Kara Astsubay Okulu'nda diploma ve sancak törenine katıldı - Son Dakika
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Orgeneral Tokel, Balıkesir'deki Kara Astsubay Okulu'nda diploma ve sancak törenine katıldı

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Balıkesir'deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katılımıyla yapıldı. Tören, öğrencilerin mezuniyeti ve sancak devrinin gerçekleşmesiyle tamamlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katılımıyla Balıkesir'deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orgeneral Tokel, Balıkesir'deki Kara Astsubay Okulu'nda diploma ve sancak törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orgeneral Tokel, Balıkesir'deki Kara Astsubay Okulu'nda diploma ve sancak törenine katıldı - Son Dakika
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