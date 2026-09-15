Orgeneral Tokel, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı\'nın davetiyle Katar\'ı ziyaret etti

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah'ın resmi davetlisi olarak Katar'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah'ın resmi davetlisi olarak Katar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Orgeneral Metin Tokel ziyaret kapsamında; Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah'ı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Hadi Ghanim Said Al Khayarin'i, Katar Genelkurmay Başkanı Jassim Muhammed Al Mannai'yi, Doha Büyükelçiliğimizi ve Doha Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.