Orgeneral Tokel, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın davetiyle Katar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Orgeneral Tokel, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın davetiyle Katar'ı ziyaret etti

Orgeneral Tokel, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı\'nın davetiyle Katar\'ı ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah'ın resmi davetlisi olarak Katar'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret kapsamında Tokel, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüşerek Doha Büyükelçiliği ve Askeri Ataşeliği'ni de ziyaret etti.

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah'ın resmi davetlisi olarak Katar'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah'ın resmi davetlisi olarak Katar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Orgeneral Metin Tokel ziyaret kapsamında; Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah'ı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Hadi Ghanim Said Al Khayarin'i, Katar Genelkurmay Başkanı Jassim Muhammed Al Mannai'yi, Doha Büyükelçiliğimizi ve Doha Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Orgeneral Tokel, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın davetiyle Katar'ı ziyaret etti - Son Dakika

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