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Örgü örerek tatillerini geçiriyorlar

VAN - Van'da okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar büyüklerinden örgü örmesini öğreniyor.

Van'da okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, farklı aktivitelerde bulunuyorlar. Kimisi tatilini kızak kayarak geçirirken, kimi çocuklar ise büyüklerinden örgü öğrenerek değerlendiriyor. Van'ın Gevaş ilçesinde yarıyıl tatilini değerlendiren Berre İdiz ve Eslem Akbal isimli çocuklar, örgü örerek tatillerini değerlendiriyorlar. Büyükanneleri ile birlikte ellerine şiş ve yünleri alan çocuklar, çoap örerek günlerini geçiriyor.

Annesinden öğrendiği çorap örmeyi şimdi torunlarına öğrettiğini ifade eden Zülfinaz İdiz isimli vatandaş, Kürtçe yaptığı konuşmasında "Annemden öğrendiğim örgüyü daha önce kızlarıma öğrettim şimdi de torunlarıma öğretiyorum. Onlar için çorap örüyorum" dedi.

Tatilde Büyükannesinin yanına gelerek örgü örmeyi öğrendiğini belirten 5. Sınıf öğrencisi Berre İdiz, "Ders dışındaki zamanımda büyükannemin yanına gelerek örgü öğreniyorum. Çok güzel bir aktivite. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

5. Sınıf öğrencisi Eslem Akbal da, "15 tatilindeyiz. Bende anneannemin yanına geldim. Burada lif yapmayı öğreniyorum. Çok güzel" ifadelerini kullandı.