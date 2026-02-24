Orhan Bursalı'nın Hapis Cezası Kaldırıldı - Son Dakika
Orhan Bursalı'nın Hapis Cezası Kaldırıldı

24.02.2026 15:31
Gazeteci Orhan Bursalı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı hapis cezasından beraat etti.

(İSTANBUL) - Gazeteci Orhan Bursalı'ya sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası, istinaf incelemesinden döndü. Avukat Enes Ermaner, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi'nin kararıyla verilen cezanın kaldırıldığını ve Bursalı'nın beraat ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, 2023 yılında yapılan genel seçim döneminde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlamasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Bursalı'nın avukatı Enes Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istinafa yaptıkları başvurunun sonuçlandığını belirtti.

Ermaner, "Gazeteci Orhan Bursalı hakkında yapmış olduğu gazetecilik faaliyeti nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir şekilde verilen hapis cezası, yapmış olduğumuz istinaf başvurusu sonucunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi'nin kararı ile kaldırılmış ve 'yapılan paylaşımın içeriği ve paylaşım şekli nazara alındığında seçim güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlı kamuyu ve seçim görevlilerini uyarmak ve bilgilendirmek kastı ile hareket etmesi nedeni ile hukuka aykırılık bilinci ile hareket etmediği, suç kastının bulunmadığı' gerekçesiyle Orhan Bursalı'nın beraatine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

