Eski AK Parti Mardin Milletvekili ve yazar Orhan Miroğlu'nun yazıp yönettiği "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" belgeselinin Ankara özel gösterimi gerçekleştirildi.

Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda 37. Ankara Film Festivali kapsamında belgeselin gösterimi yapıldı.

Orhan Miroğlu, belgesel gösteriminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımın 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananları konu aldığını söyledi.

Belgeselin, sorumluluklar yükleyerek geçmişle bir yüzleşmeye davet olduğunu ifade eden Miroğlu, "Sivil topluma, aydınlarımıza, akademi dünyasına çağrı yapan bir belgesel. En önemli yanı da burada herkesin kendi hikayesini anlatmış olmasıdır." dedi.

Miroğlu, belgesele yoğun ilgi gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İzleyicilerden olumlu dönüşler aldıklarını kaydeden Miroğlu, belgeselde kullanılan çok sayıda görüntü ve fotoğrafın Anadolu Ajansı (AA) arşivinden alındığını belirtti. Miroğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e teşekkür etti.

Belgeseli, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile çok sayıda sinemasever izledi.