Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kara yolunda refüjde çıkan yangın söndürüldü.
Gedelek Mahallesi yakınında refüjden dumanların çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Sigara izmaritinden başladığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yetkililer, seyahat eden sürücülerin ve yolcuların sıcak yaz aylarına yol kenarlarına cam, plastik şişe, sigara izmariti atmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de kara yolunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?