Orhangazi'de otomobil takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika
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Orhangazi'de otomobil takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı

Orhangazi\'de otomobil takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı

Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak bir akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü ve otomobilde bulunan kedi hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

29.06.2024 21:10
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak bir akaryakıt istasyonuna daldı. Ters şekilde metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa karayolu, Orhangazi girişinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Çiğdem Doğan (44) yönetimindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, bir akaryakıt istasyonuna daldı. Ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra akaryakıt pompalarının yanında durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan otomobilde bulunan evcil kedi ise sağlık ekipleri tarafından alınarak yaralı sürücü ile birlikte hastaneye götürüldü.

Otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de otomobil takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika

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