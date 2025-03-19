Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Onur E. (41) ile Ceyhun Avcı (31) arasında kahvehanede tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E, yanındaki tüfekle Avcı'ya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de Silahlı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
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