Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Orhangazi- İznik Karayolu üzerinde Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Uğur Arslan (48) idaresindeki 16 LCR 92 plakalı otomobil, Mezbaha Kavşağı'ndan dönüş yapan Deniz Akdemir (35) idaresindeki 21 AEK 604 plakalı otomobile çarptı.
Savrulan otomobil ise kavşakta bekleyen Halil Umut (66) idaresindeki 16 AKV 225 plakalı minibüse çarptı.
Kazada Uğur Arslan idaresindeki otomobilde bulunan eşi Sultan (40) ve kızları Medine Gül Arslan (15) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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