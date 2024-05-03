Orman Benim etkinliği Bilecik'te yapıldı - Son Dakika
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Orman Benim etkinliği Bilecik'te yapıldı

Orman Benim etkinliği Bilecik\'te yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı 'Orman Benim' etkinliği, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, orman yangınlarının önlenmesi için çeşitli temizlik çalışmaları yapıldı.

03.05.2024 13:02
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Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde aynı anda başlattığı "Orman Benim" etkinliği, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı mevkisinde yapıldı.

Küçükelmalı-Güde köy yolundaki etkinlikte, orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin bitişiğinde bulunan yanıcı maddelerin azaltılması çalı, diri örtü temizliği ve çöplerin temizlenmesi neticesinde orman yangını başlama riskinin en aza indirilmesi amaçlandı.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Bozüyük Orman İşletme Müdürü Mustafa Atalar, Pazaryeri Orman İşletme Şefi Gülşah Karataş Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, daire müdürleri, orman işletmesi personeli ile Kınık İlkokulu öğrencileri katıldı.

Orman ekipleri tarafından şapka ve eldiven dağıtılan katılımcılar, daha sonra temizlik yaptı.

Kahraman, yaptığı açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Orman ekiplerimiz ve öğrencilerimiz ile çöp toplama etkinliği gerçekleştirdik. Orman Benim sloganıyla hareket ettik, Sayın Bakanımızın talimatları ile tüm il ve ilçelerde olduğu gibi eş zamanlı bu etkinliğe başladık. Öğrencilerimiz ile yarınımız olan ormanları bu şekilde koruyabileceğimiz anlamına gelir. Tüm vatandaşlarımızı da bu tür duyarlılığa davet ediyoruz." dedi.

Orman İşletme Müdürü Atalar da bunun bir farkındalık etkinliği olduğunu bildirerek, yaklaşan yaz mevsimi dolayısıyla tedbir aldıklarını, yol kenarlarındaki kırık cam ve şişeleri temizlediklerini, yangın sezonunu en az zararla atlatmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

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