Orman Haftası'nda Fidan Dikimi
Orman Haftası'nda Fidan Dikimi

Orman Haftası\'nda Fidan Dikimi
25.03.2026 13:02
Niğde'de 'Türkiye'nin gücü orman' etkinliğiyle 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Orman Haftası dolayısıyla " Türkiye'nin gücü orman" etkinliği gerçekleştirildi.

Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Valilik, üniversite ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Orman" etkinliğinde, 5 bin fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, il protokolüyle güzel bir etkinlikte buluştuklarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Akmeşe, bu yıl "Türkiye'nin gücü orman" temasıyla gençlere çok güzel bir miras bırakacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin güzelleşmesi, zenginleşmesi ve doğal zenginliğinin artması noktasındaki bu faaliyetlere hiç durmadan devam edeceklerini belirten Akmeşe, programın düzenlemesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Programa, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
İsrail’li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
12:26
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
12:22
Metehan Baltacı tahliye edildi
Metehan Baltacı tahliye edildi
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
