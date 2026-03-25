Orman Haftası\'nda Fidan Dikimi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Orman Haftası dolayısıyla " Türkiye'nin gücü orman" etkinliği gerçekleştirildi.

Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Valilik, üniversite ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Orman" etkinliğinde, 5 bin fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, il protokolüyle güzel bir etkinlikte buluştuklarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Akmeşe, bu yıl "Türkiye'nin gücü orman" temasıyla gençlere çok güzel bir miras bırakacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin güzelleşmesi, zenginleşmesi ve doğal zenginliğinin artması noktasındaki bu faaliyetlere hiç durmadan devam edeceklerini belirten Akmeşe, programın düzenlemesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Programa, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.