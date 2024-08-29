ORMAN Mühendisleri Odası Başkanı: 'Milli Eğitim Müfredatı'na 'yeşil vatan' adı altında bir ders konulmalıdır' - Son Dakika
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ORMAN Mühendisleri Odası Başkanı: 'Milli Eğitim Müfredatı'na 'yeşil vatan' adı altında bir ders konulmalıdır'

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Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkyılmaz, yangınların artmasının iklim değişikliği ve insan kaynaklı faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, vatandaşların orman yangınlarına karşı bilinçlenmesi için 'yeşil vatan' adı altında bir dersin Milli Eğitim müfredatına eklenmesi gerektiğini ifade etti.

29.08.2024 18:49
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ORMAN Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, "Milli Eğitim Müfredatı'na 'yeşil vatan' adı altında bir ders konulmalıdır. Bu dersleri gönüllü olarak vermeye hazırız" dedi.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan orman yangınlarına ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Türkyılmaz, yangınlarla mücadelede şehit olan orman işçilerine Allah'tan rahmet dileyerek, "Özellikle geçen yılla bu seneyi kıyasladığımızda 2023 yılında bugüne kadar ki ocak-ağustos döneminde 1419 yangın çıkmışken; 2024 yılında 2529 yangına ulaşmıştır. İklim değişikliği sürecindeki sıcaklıkların artması, bunun en önemli odak noktasını oluşturmakta. Burada şunun altını çizmekte fayda var. Çıkan yangınların hem dünyada hem de Türkiye istatistiğinde yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığını önümüze koyuyor. 2021 yılından bugüne baktığımızda hem yangın adetinde hem de alanında artış varken, yangınların adet başına düşen alanında azalma oldu. Bu şu demektir, devletin almış olduğu tedbirlerle daha önce 40 dakikada ulaşılan yangın ihbarına, 12 dakikada ulaşılır hale gelmesi, hava filosunun ve kara filosunun müdahalesiyle beraber yangının kısa zamanda söndürülmesi miktarının azalmasını sağlıyor. Yangının çıkmaması için toplumsal tedbir almamız lazım" dedi.

'ÜCRET DE TALEP ETMİYORUZ'

Orman yangınlarına karşı vatandaşların küçük yaştan itibaren bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, "Milli Eğitim müfredatına 'yeşil vatan' adı altında bir ders konulmalıdır. Bu dersleri gönüllü olarak vermeye hazırız. Taahhüt ediyorum Milli Eğitim Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza. Bu eğitimi gönüllü olarak vermeye hazırız. Ücret de talep etmiyoruz çünkü bu vatan hepimizin. Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin verdiği süreçten dolayı yangınsız bir yılın olmayacağı bir döneme girdik. Sağlık sektörümüz, hiçbir hastalık olmasın diye tedbir alır; ama ölüm de hakikattir. Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ormanlarının yüzde 55'i yangına hassas bölgelerden oluşması nedeniyle yangın Türkiye'nin bir realitesidir. Esas olan yangını en kısa zamanda ihbar alıp, erken müdahale edip, en küçük alanda söndürmektir" diye konuştu.

ORMAN Mühendisleri Odası Başkanı: \'Milli Eğitim Müfredatı\'na \'yeşil vatan\' adı altında bir ders konulmalıdır\'
Kaynak: DHA

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