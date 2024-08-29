Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türkyılmaz: 'Milli Eğitim müfredatına 'Yeşil Vatan' dersi konulmalıdır' - Son Dakika
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Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türkyılmaz: 'Milli Eğitim müfredatına 'Yeşil Vatan' dersi konulmalıdır'

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkyılmaz, 'Milli Eğitim müfredatına 'Yeşil Vatan' adı altında bir ders konulmalıdır. Bu derslerde Orman Mühendisliği eğitim almış meslek mensupları tarafından gönüllü olarak biz vermeye hazırız' dedi.

29.08.2024 22:58
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Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türkyılmaz: "Milli Eğitim müfredatına 'Yeşil Vatan' dersi konulmalıdır"

ANKARA - Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, "Milli Eğitim müfredatına 'Yeşil Vatan' adı altında bir ders konulmalıdır. Bu derslerde Orman Mühendisliği eğitim almış meslek mensupları tarafından gönüllü olarak biz vermeye hazırız" dedi.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Orman yangınlarına karşı vatandaşların küçük yaştan itibaren bilinçlenmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, "Milli Eğitim müfredatına 'Yeşil Vatan' adı altında bir ders konulmalıdır. Bu derslerde Orman Mühendisliği eğitim almış meslek mensupları tarafından gönüllü olarak biz vermeye hazırız. Taahhüt ediyorum Milli Eğitim Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza. Bu eğitimi gönüllü olarak vermeye hazırız. Ücrette talep etmiyoruz çünkü bu vatan hepimizin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Türkiye küresel ısınma ve iklim değişikliğinin verdiği süreçten dolayı yangınsız bir yılın olmayacağı bir döneme girdik. Sağlık sektörümüz hiçbir hastalık olmasın diye tedbir alır ama ölümde hakikattir. Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ormanlarının yüzde 55'i yangına hassas bölgelerden oluşması nedeniyle yangın Türkiye'nin bir realitesidir. Esas olan yangını en kısa zamanda ihbar alıp, erken müdahale edip en küçük alanda söndürmektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hasan Türkyılmaz, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türkyılmaz: 'Milli Eğitim müfredatına 'Yeşil Vatan' dersi konulmalıdır' - Son Dakika

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