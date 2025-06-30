Orman Yangınları: 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'daki orman yangınları nedeniyle 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı." bilgisini paylaşan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre, Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır, İzmir'de ise 132 konut ve 1 iş yerinin hasar gördüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon lira, İzmir Valiliğine de 30 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."