Orman Yangınları İçin Uyarı - Son Dakika
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Orman Yangınları İçin Uyarı

Orman Yangınları İçin Uyarı
25.06.2026 10:57
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Finike Orman İşletme Müdürü Avcı, sıcak havalarda orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Finike Orman İşletme Müdürü Ömer Avcı, vatandaşları sıcak ve kuru havalarda orman yangınları riskine çağrı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Avcı, yaptığı açıklamada, ormanların en önemli emanet olduğunu belirterek, etkili olan sıcak ve kurak havanın yangın riskini artırdığını dile getirdi.

Küçük bir dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana gelen kıvılcımın, binlerce ağacın, canlıların ve doğal güzelliklerin yok olmasına neden olabileceğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Lütfen ormana yakın alanlarda ateş yakmayalım, yanan ateşi söndürelim, izmarit, cam ve yanıcı atıkları doğaya bırakmayalım. Yangın riskinin en yüksek olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında ormana yakın alanlarda tarımsal faaliyetlerimizi mümkün olduğunca erteleyelim. Şüpheli bir durum gördüğümüzde hemen yetkililere bildirelim. Ormanlarımızı, doğamızı ve geleceğimizi korumak hepimizin sorumluluğudur. Yangına sebep olmayalım, duyarlı olalım."

Kaynak: AA

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