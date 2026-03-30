Orman Yangınları ve Enerji Hatları Denetimi - Son Dakika
Orman Yangınları ve Enerji Hatları Denetimi

30.03.2026 18:53
CHP'li Gökçek, enerji nakil hatlarındaki eksiklikleri TBMM'ye taşımak için önerge sundu.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınlarında enerji nakil hatlarındaki denetim ve bakım noksanlığı iddialarını anımsatarak, "Doğayı rant politikalarına kurban eden anlayış karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle enerji nakil ve dağıtım hatlarından kaynaklanan kıvılcım, iletken kopması, izolasyon zafiyeti, aşırı yüklenme ve bakım eksiklikleri; yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar koşullarıyla birleştiğinde felakete davetiye çıkarmaktadır. Türkiye Ormancılar Derneği tarafından hazırlanan 'Orman Yangınlarına Dirençli Yerleşim Yerleri Stratejik Plan Esasları ve Uygulama Rehberi'ne göre enerji dağıtımı ile çıkan yangınların 2014-2023 yılları arasında çıkan yangınlar arasındaki dağılımı incelendiğinde 2019 hariç günümüze kadarki yıllarda yanan alan miktarında önemli bir yere sahip oldukları görülmektedir."

Rapora göre enerji dağıtımı ile çıkan yangınların toplam yangın sayısındaki payı yüzde 3-5 civarında kalırken yanan saha içindeki paya bakıldığında bu oran 2020'de yüzde 17, 2021'de yüzde 26,8, 2022'de yüzde 18,6, 2023'te ise yüzde 29,2'ye çıkmaktadır. Ormanlarımız yanarken seyirci kalamayız. Bu ülkenin doğal varlıkları birkaç şirketin maliyet hesabına teslim edilemez. Kamu hizmeti niteliğindeki enerji altyapısının güvenli işletilmesi devletin asli sorumluluğudur. Bizler, doğayı rant politikalarına kurban eden anlayış karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz."

Gökçek, şu soruları yöneltti:

"- Türkiye genelinde enerji iletim ve dağıtım hatlarının toplam uzunluğu ne kadardır? Hatların periyodik bakımı hangi kriterlere göre yapılmaktadır?"

Bu hatların kaç kilometresinde son 5 yıl içinde periyodik bakım ve kontrol yapılmıştır?

2025 yılı ve 2026 yılının ilk 3 ayında kaç kilometre hattın bakımı ve temizlik çalışmaları yapılmıştır? Bu hatların illere göre dağılımı nasıldır?

Enerji nakil hatlarının bakım ve denetim sorumluluğu hangi kurum ve/veya şirketlere aittir?

Özelleştirme işlemleri sonrası bakım denetim mekanizmaları nasıl işletilmektedir?

Son 5 yıl içinde enerji nakil hatlarından kaynaklandığı tespit edilen yangın sayısı ve etkilediği alan miktarı kaçtır? Bu yangınların illere göre dağılımı nedir?

Enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık ve yüksek yangın riski taşıyan bölgelerde özel bir bakım ve izleme protokolü uygulanmakta mıdır?

Hat altı temizlik çalışmaları (bitki örtüsünün temizlenmesi, ağaç budama vb.) hangi sıklıkla yapılmaktadır? Bu çalışmaların yeterliliği nasıl denetlenmektedir?

Dağıtım şirketlerinin bakım yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği nasıl denetlenmektedir? Bu yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen dağıtım şirketlerine yönelik uygulanan yaptırımlar nelerdir? Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin kamuoyuna ilanı düşünülmekte midir?

İklim krizi nedeniyle artan aşırı hava olayları dikkate alınarak enerji nakil hatlarının yer altına alınması veya yangın riskini azaltacak yeni teknolojilerin kullanılması yönünde bir eylem planı bulunmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Orman Yangınları ve Enerji Hatları Denetimi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
SON DAKİKA: Orman Yangınları ve Enerji Hatları Denetimi - Son Dakika
