Orman Yangınlarına Karşı 'Orman Benim' Etkinliği - Son Dakika
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Orman Yangınlarına Karşı 'Orman Benim' Etkinliği

Orman Yangınlarına Karşı \'Orman Benim\' Etkinliği

Gümüşhane, Artvin ve Ordu'da 'Orman Benim' etkinliği ile orman yangınlarına dikkat çekildi.

09.05.2025 17:39
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Gümüşhane, Artvin ve Ordu'da, orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğünce Gümüşhane Kent Ormanı'nda organize edilen etkinlikte katılımcılar çöp topladı.

Vali Aydın Baruş, etkinliğin amacının sadece orman yangınlarına dikkat çekmek olmadığını, ormanları koruma bilincini artırmanın hedeflendiğini söyledi.

Ormanların hava, toprak ve su kaynağı olduğunu belirten Baruş, "Ormanları korumazsak hayatımızla oynarız. Hayat kaynağımız olan varlığı canımız gibi korumalıyız ve bunu sürdürebilmeliyiz." dedi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, daire müdürleri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Artvin

Artvin'de ise 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen programda üniversite ve lise öğrencileri ile gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Vali Vekili Berker Çırak, orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu ifade etti.

"Orman Benim" etkinliğinin orman yangınlarına dikkat çekmek adına önemli olduğunun altını çizen Çırak, "Ormanların korunması noktasında farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnşallah orman yangınlarının olmadığı bir yaz geçiririz." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy ise el birliğiyle kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör'de çevre temizliği yaptıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Sahra Üçüncü de "Doğayı korumak için arkadaşlarımla gönüllü olarak çöp topluyoruz. Yeşili sev, doğayı, ormanı koru." dedi.

Ordu

Ordu'da Yoroz Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar da çöp topladı.

Vali Muammer Erol'un da aralarında bulunduğu katılımcılar, araçlardan atılan, civardaki yerleşim yerlerinden rüzgarla ormana sürüklenen, piknik gibi etkinlikler sonrası bırakılan atık ve çöpleri topladı.

Programa, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınlarına Karşı 'Orman Benim' Etkinliği - Son Dakika

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