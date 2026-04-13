Ormanda Ağaç Kesimi Faciası: 1 Ölü

Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda kesim işinde çalışan kişi, kestiği ağacın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Gökbel köyü Karakaya mevkisindeki ormanlık alanda çalışan Muharrem Ustaoğlu'na (62) kestiği ağaç çarptı.
Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin öldüğünü belirledi.
